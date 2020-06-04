Изнасилование в Кагарлыке: появились и другие жертвы насилия со стороны копов (видео)
В правоохранительные органы обратились еще трое жителей Кагарлыка, которых допрашивали теперь подозреваемые в истязании и изнасиловании двое копов – Сергей Сулима и Николай Кузив.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Назначены экспертизы, поскольку выявлены дополнительные потерпевшие в этом деле от рук указанных правоохранителей» - говорит и.о головы директора ГБР Александр Соколов.
Детали этих показаний не разглашают до завершения досудебного расследования.
«Давайте мы завершим досудебное расследование. У стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты», - добавил Соколов.
Новые показания и собранные доказательства ГБР расследований приобщает к делу.
Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.
26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.
Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.
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