Изнасилование в Кагарлыке: появились и другие жертвы насилия со стороны копов (видео)

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

В правоохранительные органы обратились еще трое жителей Кагарлыка, которых допрашивали теперь подозреваемые в истязании и изнасиловании двое копов – Сергей Сулима и Николай Кузив.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Назначены экспертизы, поскольку выявлены дополнительные потерпевшие в этом деле от рук указанных правоохранителей» - говорит и.о головы директора ГБР Александр Соколов.

Детали этих показаний не разглашают до завершения досудебного расследования.

«Давайте мы завершим досудебное расследование. У стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты», - добавил Соколов.

Новые показания и собранные доказательства ГБР расследований приобщает к делу.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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