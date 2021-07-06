1 июля они под надуманным предлогом остановили гражданина Армении и требовали от него 500 грн.

Двум полицейским Оболонского районного отдела Управления полиции охраны в г. Киеве сообщено о подозрении по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 1 июля 2021 года, почти в полночь, двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Республики Армения и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него денежные средства в размере 500 гривен.

После этого полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива в г. Киеве.

Читайте такжеВ Польше упал вертолет с украинцами (фото)

Прибыв на место, полицейские начали наносить по туловищу потерпевшего удары руками и резиновыми дубинками, после чего отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники.

Соообщается, что на сегодняшний день полицейским сообщено о подозрении по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Герасименко