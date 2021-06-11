Также ее оштрафовали на 5 тыс. 100 грн и отобрали у нее заработанные фотографированием деньги.

В Херсонской области выгнали с работы полицейскую за то, что она после службы подрабатывала фотографом.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что полицейская, нарушая ограничения и запреты по совместительству с другими видами деятельности, занималась другой оплачиваемой работой, а именно систематически предоставляла услуги частного фотографа в Херсоне.

"В суде полностью доказано наличие состава административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в связи с чем правоохранитель признана виновной и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 тыс. 100 грн - УНИАН) с конфискацией полученного вознаграждения от работы по совместительству. Постановление вступило в законную силу, нарушителем штраф уплачен в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Также по представлению прокуратуры, руководство уволило женщину из рядов полиции.

"С целью выявления причин и условий, способствовавших совершению связанного с коррупцией правонарушения, областной прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено с принятием мер. Приказом Департамента патрульной полиции Украины должностное лицо уволено со службы в полиции в связи с вступлением в законную силу решения суда о привлечении к ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией".

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Автор: Дмитрий Хилюк