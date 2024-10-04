Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына уличили в незаконном обогащении, а во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Отмечается, что ее сын занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Насчет руководительницы МСЭК, в ее рабочем кабинете обнаружено 100 тысяч долларов. Начато уголовное производство насчет незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы.

Был проведен ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц. Также найден ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, по сведениям ГБР, дома у них нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности:

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты".

При этом, женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Кроме того, эта семья владеет, в частности, 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, а также 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США.

В ГБР показали фото как сын лежит на кровати, которая устлана пачками с иностранной валютой. Отмечается, что следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Решается вопрос о сообщение чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

Важные новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в 2023 году в результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4-х военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и сбежать за границу.

В Службе безопасности Украины сообщали, что за деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость таких "услуг" составляла до $10 тысяч США с одного человека.

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