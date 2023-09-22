Начальник военкомата и его жена приобрели недвижимость, стоимость которой не соответствует официальным доходам семьи.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области на более 4,4 млн грн.

Как информирует НАПК, было установлено, что декларант и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.

Военком пояснил, что недвижимость была приобретена за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. долл. США.

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"Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн", - отмечают в агентстве.

Материалы мониторинга образа жизни в отношении военкома переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.

Избиение мужчин в Самборском военкомате

19 сентября в сети Интернет появилось видео, на котором работники Самборского районного ТЦК и СП угрожают и избивают мужчину. На это отреагировали во Львовском областном ТЦК и СП, отстранив их от выполнение обязанностей.

Впоследствии в ГБР заявили, что заместитель начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин. Это жители Харькова и Кривого Рога, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы и доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7.

Военкомов задержали, им сообщено о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы.

21 сентября Лычаковский районный суд Львова избрал заместителю начальника одного из отделов Самборского РТЦК меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

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