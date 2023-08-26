Оперативные мероприятия СБУ проводились в Киеве, Одессе и Харьковской области.

В результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4-х военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и сбежать за границу.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, за деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоимость таких "услуг" составляла до $10 тысяч США с одного человека. Сумма зависела от сроков "решения вопросов" и финансовых возможностей "клиентов".

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Так, в Киеве задержали начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов. Приобретенные подделки уклонисты использовали для избежания от призыва и дальнейшего выезда за пределы Украины.

На Харьковщине задержали руководителя районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн. К незаконной деятельности он привлек трех должностных лиц местной больницы. За взятки они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с воинского учета.

В Одессе киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Вместе со столичной адвокаткой и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе. Своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в Одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.

Сейчас секретарь этой военно-врачебной комиссии и ее сообщники задержаны "на горячем". Им уже объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. В СБУ отмечают, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ заблокировала сразу 7 схем уклонения от армии

Как сообщал УНИАН, 19 августа СБУ сообщила о ликвидации сразу семи схем для "уклонистов". Среди задержанных так же были чиновники военкоматов и военно-врачебных комиссий. По данным СБУ, стоимость "услуг" составляла до $9 тысяч и зависела от разновидности "схемы" и срочности ее выполнения.

В частности, в столице задержали двух дельцов, которые занимались продажей фальшивых справок МСЭК о присвоении групп инвалидности. В Одесской области задержали "на горячем" чиновника местного военкомата, который требовал деньги с призывников - за 5 тысяч долларов США он гарантировал молодым людям "организовать" поддельные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Еще один работник ТЦК был задержан в Тернополе. Он вместе с тремя сообщниками "продавал" фальшивые документы о "списании" с воинского учета.

В Николаеве задержали мужчину, который предлагал местному жителю содействие в уклонении от мобилизации. На Харьковщине фиктивные справки о непригодности к военной службе за деньги продавали двое должностных лиц медицинских учреждений. А в Ровенской области и на Буковине СБУ заблокировала схемы выезда мужчин за границу. В частности, на Полесье владельцы трех автопредприятий оформляли уклонистов как водителей международных рейсов. А в Черновицкой области был пойман водитель грузовика, который пытался скрытно вывезти за границу четырех местных жителей призывного возраста.

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