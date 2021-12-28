Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате асфиксии.

Иностранцам, убившим врача из Ровенщины, сообщили о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

Об этом говорится на официальном сайте Отдела коммуникации полиции Киева.

Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение об исчезновении без вести 50-летнего врача из Ровенской области, который уехал в столицу и длительное время не выходил на связь. Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований и немедленно начали поиски.

Читайте такжеВ Харьковской области охотник случайно застрелил знакомого"Благодаря слаженной работе всех подразделений полиции мы установили, что один из злоумышленников работал водителем службы такси. 20 декабря этого года совместно со своим знакомым он согласился подвезти пострадавшего до отеля. Понимая, что у мужчины могут быть при себе деньги, сообщники спланировали преступление и во время поездки иностранец нанес потерпевшему несколько ударов, от которых тот потерял сознание. Тогда нападавшие отобрали у врача его личные вещи, связали ему руки и ноги и без сознания оставили в лесополосе за пределами Киева", - рассказал начальник Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Сергей Махно.

Уроженцев другого государства, 1978 и 1985 годов рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители установили местонахождение тела потерпевшего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате асфиксии.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры задержанным сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. В ближайшее время суд будет выбирать им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, подозреваемых в убийстве главного врача ровенского санатория задержали 26 декабря.

Преступление произошло вечером 20 декабря. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе под Киевом.

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