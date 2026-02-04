Сдача территорий России в обмен на гарантии: командир 'Хартии' объяснил позицию военных

Военный объяснил, почему разговоры об отступлении сейчас нецелесообразны и от чего на самом деле зависит удержание "пояса крепостей".

Сейчас нецелесообразно рассуждать "уйдем мы или нет" с территории Донецкой области, вопрос "капитуляции" – провокационный, заявил командир корпуса "Хартия" Игорь Оболенский ("Корнет").

Комментируя информацию иностранных СМИ о возможных гарантиях безопасности от США в обмен на полный выход украинских сил из Донбасса, Оболенский отметил, что военные не против диалога. "Мы только за переговоры, это большой шаг вперед", – подчеркнул он, отвечая на вопрос о настроениях в армии в интервью LB.ua.

"Когда вы спрашиваете, как мы на это смотрим, – конечно, негативно. Но если это будет вынужденно и продумано, это уже момент дискуссии. Почему? Потому что наша армия сейчас на уровне командира роты, даже уже командира батальона – это мобилизованные люди", – сказал он.

На вопрос, что будет означать для обороны Украины потеря "пояса крепостей", и что ответить тем, кто говорит, что отказ от территорий – это капитуляция, Оболенский отметил, что это "очень провокационный вопрос". "Дайте мне, пожалуйста, понимание, сколько мы будем получать БК от западных партнеров, сколько помощи. Тогда я вам рассчитаю и скажу, будем ли мы отходить или нет. А сейчас рассуждать, уйдем ли мы или нет, я думаю, нецелесообразно".

Как ранее сообщал УНИАН, Институт изучения войны отметил, что российские войска не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины и смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев.

По данным аналитиков, для выхода на Славянск с северного направления оккупационным войскам необходимо завершить захват Лимана и продвинуться примерно на 14 километров, включая форсирование реки Северский Донец. Альтернативный вариант – это наступление с востока, которое предполагает преодоление около 30 км от района Северска до Славянска.

Мы также писали, что недавно оккупанты продвинулись возле трех главных городов на Донбассе. Все три города находятся в Донецкой области.

