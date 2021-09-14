Мужчина внезапно проявил агрессию к другой посетительнице супермаркета.

Очевидцы показали на видео неадекватное поведение одного из покупателей супермаркета на улице Миропольской в Днепровском районе столицы.

Соответствующую запись обнародовал сегодня утром Телеграм-канал "Киев Оперативный". На кадрах видно, как мужчина нецензурно выражается и размахивает руками в сторону другой клиентки - девушки. На замечание окружающих, что она является ребенком, тот обещает разбить ей голову и "умножить на ноль". Кассир в этой ситуации никак не реагирует и выглядит растерянной, охраны вообще не видно.

"Что это за бык такой, который решил самоутвердиться за счет девочки-подростка? Очевидцы говорят, что так он себя начал вести, когда девочка попросила без очереди купить маску", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель внедорожника едва не сбил во дворе людей, после чего набросился на них с ножом.

До этого в столице заметили мужчину, который в неадекватном состоянии громил банкомат, припаркованное авто и набросился на прохожего.

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Автор: Виолетта Орлова