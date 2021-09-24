На помощь водителю пришли другие участники дорожного движения.

В столице прямо во время движения загорелся легковой автомобиль, водителю не удалось погасить огонь самостоятельно.

Соответствующее видео обнародовал сегодня ресурс "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"На Вышгородской прямо на ходу начал пылать автомобиль Seat. Неравнодушные граждане бросились помогать водителю. Надеемся, все пройдет без пострадавших", - говорится в сообщении.

На записи можно увидеть, как водителю помогают тушить пламя другие автолюбители - кое-кто даже принес свой огнетушитель.

Примечательно, что в комментариях к публикации некоторые пользователи сети раскритиковали автора видео за то, что он снимал его вместо того, чтобы помочь водителю бороться с огнем.

Как сообщал УНИАН, ранее жители Львова стали очевидцами довольно жуткого события, в ходе которого из-под земли в прямом смысле вырвались языки пламени - на самом деле, причиной этого стала авария газовой трубы.

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Автор: Юрий Годован