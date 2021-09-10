Мужчину возмутило замечание от людей.

В Киеве вечером в пятницу произошел инцидент, который устроил водитель автомобиля. В результате едва не пострадали люди.

Соответствующее видео появилось на странице "Оперативный" в Facebook.

"В одном из дворов на Ивана Франко проживает этот мужчина на внедорожнике. Сейчас здесь идут ремонтные работы, но поскольку тот на джипе - проехать смог. Так проехал, что едва не сбил людей. Когда ему сделали замечание - вылетел с ножом разбираться", - говорится в сообщении.

Инцидент завершился без пострадавших. Впрочем, на записи можно увидеть, насколько агрессивно вел себя мужчина к окружающим его людям.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве произошла драка между водителями мусоровоза и трамвая из-за того, что они не смогли разминуться на дороге. Судя по видео с места происшествия, первый водитель выехал на трамвайные рельсы.

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Автор: Виолетта Орлова