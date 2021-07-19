Задержанным работникам Службы безопасности грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Двух работников СБУ, которые напали на украинских пограничников, избили их и отобрали табельное оружие, задержали.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в ночь на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле недалеко от села Рясное Сумского района.

"К ним в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении", - рассказали в ГБР.

Двух нападавших, которые оказались работниками СБУ, задержали, третий проходит по делу как свидетель.

"Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами найдено вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда", - отметили в ГБР.

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Задержанным работникам СБУ в ближайшее время будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, совмещенном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Нападение на пограничников: что известно

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, нападавшие не имели при себе оружия. Они нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. Захваченное оружие нападавшие выбросили неподалеку от места инцидента, где его и нашли правоохранители.

Позже стало известно, что к нападению на пограничников причастны работники Службы безопасности Украины. На время досудебного расследования их отстранили от работы.

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Автор: Александр Топчий