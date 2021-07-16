Законопроект предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение службы всех полномочий досудебного расследования.

В Европейском Союзе, Организации Североатлантического договора (НАТО) и Соединенных Штатах Америки призывают Верховную Раду без промедлений принять новую редакцию законопроекта о Службе безопасности Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Представительством Европейского Союза в Украине в социальной сети Facebook.

"Международная совещательная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, считает, что законопроект о Службе безопасности Украины в редакции, утвержденной 14 июля Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, открывает обнадеживающие перспективы для реформирования Службы и в большой мере соответствует европейским и евроатлантическим принципам и ведущей практике. Призываем Верховную Раду Украины принять указанный законопроект без промедлений", - говорится в заявлении.

В Международной совещательной группе убеждены, что принятие закона станет важным сдвигом, что сделает возможным трансформацию СБУ. В частности, законопроект предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение службы всех полномочий досудебного расследования.

"Мы также призываем Верховную Раду и правительство Украины как можно скорее сделать следующий шаг - начать практическую реализацию положений закона. Для воплощения реформы в жизнь необходимо также принять дополнительные законодательные акты, в частности "сателлитный" закон, который урегулирует порядок передачи Службой безопасности Украины полномочий на проведение досудебного расследования другим органам", - говорится в заявлении.

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Реформирование СБУ: что известно

28 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д).

В законопроекте, среди прочего, предусмотрено усиление контрразведывательного и антитеррористического направлений деятельности СБУ и расширение ее полномочия по применению сил и средств против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины, а также по проведению специальных информационных операций и противодействия проведению таких операций против Украины. Кроме этого, разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ.

Также законопроектом предлагается лишить СБУ полномочий борьбы с организованной преступностью. При этом существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

В законопроекте также предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности СБУ. В то же время предлагается провести частичную демилитаризацию СБУ с переходом на специальные звания.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что принятие данного закона ускорит движение Украины в НАТО.

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Автор: Виталий Саенко