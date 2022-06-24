Бывший народный депутат Валерий Горбатов продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

Правоохранители разоблачили бывшего народного депутата Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных годов возглавлял Совет министров Автономной Республики Крым, на финансировании террористических организаций и краже свыше 6 тысяч уникальных артефактов из Крыма.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, Горбатов продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

"Коллаборационист имеет тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову. Кроме этого, Валерий Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз (БС)", осуществляющих деятельность на временно оккупированной территории Украины и, соответственно, платят там налоги чем фактически финансируют незаконные вооруженные террористические группировки", - рассказали правоохранители.

Также фирмы, аффилированные с Горбатовым, действуют и во временно оккупированном Крыму.

Так, бизнес Горбатова на оккупированной части Украины зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц, а в сфере интересов группы: недвижимость, политическая деятельность и агробизнес.

"Следователи ГБР собрали неопровержимые доказательства причастности Валерия Горбатова к финансированию действий, направленных на свержение конституционного строя в Украине, изменения ее границ или государственной границы и оправдания агрессии против Украины", - отметил директор ГБР Алексей Сухачев.

По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

В рамках начатого уголовного производства работники ГБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, выявлено более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в предварительно подготовленных "тайных комнатах" офисных помещений.

Согласно заключению экспертов Национального музея истории Украины, исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинаки, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчугу 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры.

По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов.

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов, члена "новой Руси" и партийца запрещенной политсилы "Партии Шария" Дмитрия Савлученко.

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