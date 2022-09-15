Проводится весь комплекс необходимых следственных действий.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении на сайте ГБР.

"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении.

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В частности, проводится весь комплекс необходимых следственных действий.

"По их результатам ГБР проинформирует общественность", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, утром стало известно, что Зеленский попал в ДТП. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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