Авария, предположительно, произошла в 00:00 в ночь на 15 сентября.

В сети появились первые кадры с места аварии с участием президента Владимира Зеленского.

На отснятых очевидцами кадрах заметно скопление машин полицейских, пожарных и скорой помощи на одной из столичных улиц.

Авария, предположительно, произошла в 00:00 в ночь на 15 сентября.

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Как отметил ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, одна из машин кортежа, в которой находился глава государства, столкнулась в Киеве с легковушкой.

Водителю легкового автомобили предоставили первую помощь сопровождавшие Зеленского медики.

Самого президента тоже осмотрели на ушибы. Предварительно - без серьезных повреждений.

Как писал УНИАН, 14 сентября Зеленский посещал украинских бойцов в освобожденном Изюме Харьковской области.

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