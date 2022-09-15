В сети появились первые кадры с места аварии с участием президента Владимира Зеленского.
На отснятых очевидцами кадрах заметно скопление машин полицейских, пожарных и скорой помощи на одной из столичных улиц.
Авария, предположительно, произошла в 00:00 в ночь на 15 сентября.
Как отметил ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, одна из машин кортежа, в которой находился глава государства, столкнулась в Киеве с легковушкой.
Водителю легкового автомобили предоставили первую помощь сопровождавшие Зеленского медики.
Самого президента тоже осмотрели на ушибы. Предварительно - без серьезных повреждений.
Как писал УНИАН, 14 сентября Зеленский посещал украинских бойцов в освобожденном Изюме Харьковской области.