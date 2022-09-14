Президент отмечает, что оккупантов ждет справедливый ответ и возмездие.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно попытки российских оккупантов затопить Кривой Рог заявил, что все, что они могут, - это посеять панику.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз - ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, - это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", - отметил Зеленский. Видео дня

Он подчеркнул, что это никоим образом не может сломать украинцев.

"Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да", - подчеркнул президент.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуре города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

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