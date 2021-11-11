Заочно сообщили о подозрении восьми бывшим сотрудникам украинской спецслужбы.

Восьмерых бывших сотрудников Службы безопасности Украины, а ныне офицеров ФСБ РФ подозревают в совершении государственной измены.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, им заочно уведомлено о подозрении (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"В ходе расследования разоблачено подразделение Федеральной службы безопасности России, сотрудники которого с использованием хакерской группировки "Armageddon" совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность к совершению таких противоправных действий бывших сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Во время прохождения службы в органах СБУ в их служебные обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, а после измены они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины именно в этой сфере.

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Следствие получило доказательства, что бывшие сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, направленные на несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей Украины, создание скрытых технических каналов утечки информации, сбор конфиденциальной информации, в том числе информации с ограниченным доступом, похищение идентификаторов доступа и персональных данных в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений, блокирование работы государственных и корпоративных электронных ресурсов, проведение акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, недавно Служба безопасности Украины разоблачила хакеров российской ФСБ, которые осуществили более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Автор: Инна Андалицкая