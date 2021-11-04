Пяти участникам хакерской группы объявили о подозрении в государственной измене, поделились в СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила хакеров российской ФСБ, осуществивших более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Разоблачены преступления и участники хакерской шпионской группировки "ARMAGEDON", деятельность которой обеспечивается и координируется Федеральной службой безопасности Российской Федерации", – отметил он.

Участниками преступной группы, в частности, оказались офицеры "крымского" управления ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.

В частности, среди предателей – Александр Склянко (заместитель начальника одного из направлений "управления ФСБ РФ" в оккупированном Крыму), руководящий Николаем Черных (начальник одного из отделов "управления ФСБ РФ" в Крыму), которому подчиняются сотрудники "управления ФСБ РФ" в Крыму Александр Мирошниченко, Олег Сущенок и Антон Старченко.

По словам Витюка, хакеры изготовляли и посылали на электронные адреса госструктур компьютерный вирус, который маскировали под официальную электронную переписку, называя их "Отчет", "План на следующий год", "Важные указания министерства" и т.д.

После открытия такого файла происходило автоматическое поражение компьютерной системы без видимых признаков.

Читайте такжеПризывали захватывать власть, воевать за оккупантов: СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторовС этих компьютеров злоумышленникам открывался свободный доступ ко всей документации, они могли контролировать все действия этого пользователя.

Как сообщается на сайте СБУ, правоохранителям удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам, несмотря на использование ими вирусных программ, а также средств анонимизации и "прикрытия" в интернете.

В настоящее время пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По имеющейся в СБУ информации, хакерская группировка "ARMAGEDON" – это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более пяти тысяч кибератак и пыталось "заразить" более 1,5 тыс. правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были: контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения), угон и сбор разведывательных данных, в том числе информации с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения), проведение акций информационно-психологического влияния, блокировка информационных систем.

Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 114 ("Шпионаж"), ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин"), ст. 361-1 ("Создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств").

Ранее в СБУ сообщили, что в Донецкой области была прекращена деятельность членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ и координацией одного из боевиков так называемого "разведывательного подразделения" незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной "ДНР".

Автор: Антонина Доломанжи