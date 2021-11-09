Тайник был обустроен в районе насосной станции на берегу р. Северский Донец.

В ходе спецоперации в Луганской области СБУ задержала ранее осужденного мужчину на попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили у злоумышленника более полукилограмма тротила, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1, средство инициации взрыва. Установлено, что житель Станицы Луганской, который ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, пытался наладить канал нелегального сбыта средств поражения. Своих клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

Кроме того, в Луганской области обнаружен тайник с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Среди изъятого - более 60 артиллерийских снарядов калибром 30 мм и почти 1700 патронов к стрелковому оружию.

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Сотрудники СБУ установили местонахождение тайника в ходе отработки оперативной информации. Тайник был обустроен в районе насосной станции на берегу р. Северский Донец.

По разоблаченным фактам продолжаются неотложные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Операции по блокированию правонарушений проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и по процессуального руководства прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон боевиков с мощным арсеналом военных средств поражения.

Автор: Лариса Бекета