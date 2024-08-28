Он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в виде залога в размере более 30 миллионов гривен. Как сообщает "Суспільне", Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании ложной информации.

Ему также установили обязанности на два месяца: прибывать по требованию к прокурору, суду; сообщать об изменении места жительства; носить электронный браслет; сдать загранпаспорт; не отлучаться из Киева; воздерживаться от общения со свидетелями.

Отмечается, что на заседании 15 августа прокуроры просили суд отправить Кириленко под стражу с возможностью залога в 120 млн грн.

Видео дня

В то же время на сегодня, по словам представительницы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, позиция стороны обвинения не изменились. Прокуратура настаивает на взятии подозреваемого под стражу с альтернативой залога на сумму 121 млн 120 тыс. грн.

"Это почти вдвое больше, чем сумма имущества, приобретение которой инкриминируется уголовным производством", - отметила Валентина Гребенюк.

Сам Кириленко в комментарии "Суспільному" сообщил, что продолжает исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета. На время следствия его не отстраняли от работы.

Дело Кириленко: что известно

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в 2020-2023 годах, занимая должность руководителя Донецкой областной военной администрации, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, доме под Киевом площадью более 220 кв. м, двух гаражных боксах, шести паркоместах, трех нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м и автомобиле ВМԜ Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами чиновника и его жены составила 56,2 млн грн.

По данным НАБУ, Кириленко не указал приобретенное имущество в декларациях за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Вас также могут заинтересовать новости: