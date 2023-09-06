До этого он возглавлял Донецкую ОГА.

Верховная Рада Украины назначила новым председателем Антимонопольного комитета Павла Кириленко, который до этого возглавлял Донецкую областную государственную администрацию и исполнял обязанности начальника областной военной администрации.

Как сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, соответствующее постановление №10015 "О назначении Кириленко П. А. председателем Антимонопольного комитета Украины" поддержали 250 депутатов.

"По фракциям: "Слуга народа" – 197, "Европейская солидарность" – 0, "Батькивщина" – 0, "Платформа за жизнь и мир" – 19, "За будущее" – 7, "Голос" – 0 (я тоже не голосовал), "Доверие" – 15, "Восстановление Украины" – 8, внефракционные - 4", - добавил Железняк.

Видео дня

Новый председатель Антимонопольного комитета

Верховная Рада вчера, 5 сентября, уволила с должности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Песчанскую, которая работала там с 16 июля 2020 года. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Уже сегодня, 6 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Павла Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: