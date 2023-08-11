Во время удара ребенок находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения.

Медики более двух часов боролись за жизнь 8-летнего мальчика Володи из города Коломыя Ивано-Франковской области, который получил тяжелые ранения в результате удара российской ракеты "Кинжал". Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По ее информации, во время ракетного удара ребенок находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения.

"За считанные минуты прибыла "скорая". Мальчика госпитализировали в критическом состоянии с тяжелыми травмами. Более двух часов наши медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно...", - заявила Онищук.

По информации городского головы Коломыи Богдана Станиславского, мальчик родился в селе Ценява, впоследствии с родителями переехал в Коломыю.

"Закончил у нас садик, а потом пошел учиться в лицей №2. В этом году закончил второй класс. Был очень любознательным, прилежным и веселым ребенком", - рассказал мэр.

Он добавил, что 12 и 13 августа в Коломыйской громаде объявлены днями траура по погибшему мальчику.

Атака "Кинжалов" на Украину 11 августа: что известно

Сегодня утром российские захватчики атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Ракеты заходили в воздушное пространство страны с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома "Коломыя" Ивано-Франковской области. Одну ракету удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома.

В результате ракетной атаки в Ивано-Франковской области поврежден частный дом, в котором проживала семья с тремя детьми, погиб 8-летний мальчик.

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, "Кинжалы" были направлены на аэродром, где находятся перед обучением на истребителях F-16 за рубежом молодые украинские пилоты.

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