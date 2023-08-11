В областях работают силы ПВО, пока о попадании речь не идет.

По всей Украине объявляли воздушную тревогу. Российские захватчики осуществили пуски аэробалистических ракет "Кинжал".

Как сообщают Воздушные силы Украины, с аэродрома Саваслейка взлетел российский МиГ-31К. Через 10 минут самолет совершил пуски ракет.

"Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытиях", - отметили в воздушных силах.

Впоследствии были осуществлены повторные пуски. В ПС призвали жителей Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей срочно пройти в укрытие.

Тем временем столичные паблики сообщают о взрывах в Киеве. Эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Впрочем, пока без подробностей.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях", - отметил он.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что в столице работает ПВО. Впрочем, ракетная опасность продолжается. Киевлян просят не покидать укрытия.

Кроме того, звуки взрывов слышно в Киевской области. В ОВА сообщили, что работают силы ПВО.

Как сообщает "Суспільне", звуки взрывов слышно в Хмельницком и в Винницкой области. Вероятно, это работа ПВО.

Обновлено в 10:24. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки ракеты упали на территорию детской больницы. К счастью, жертв и пострадавших нет.

"На территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", - отметил он.

Обновлено в 10:45. Воздушные силы объявили, что ракетная опасность для большинства областей прошла.

"Для Донецкой, Запорожской областей остается угроза из-за активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении", – говорится в сообщении.

Ракетный террор РФ

Россия регулярно забрасывает Украину ракетами. Некоторые удары поражают цинизмом. Например, вчера, 10 августа, российские захватнические войска в очередной раз осуществили обстрел Запорожья. В полиции сообщили, что оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-К". В результате атаки загорелись транспортные средства, взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры. Позже стало известно, что в результате удара один человек погиб, еще 16 получили ранения.

А 9 августа в результате удара российских оккупантов по Запорожью три человека погибли, девять были травмированы, среди них – 11-месячный ребенок. В частности, жертвами атаки стали 43-летний мужчина и девочки 19 и 21 лет.

Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации благодаря контрабанде смогли наладить конвейерное производство ракет типа"Калибр", Х-101 и "Кинжал" и могут ежемесячно производить 60-80 таких ракет.

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