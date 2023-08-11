Ракета попала в частный дом в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Ивано-Франковской области, среди ж- ертв ребенок. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Прикарпатью. Есть попадание по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!", - сообщила она.

Как сообщает Офис генпрокурора, сегодня около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковщины.

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"Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные по другим пострадавшим пока уточняются", - говорится в сообщении.

Также взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение. На месте происшествия работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сегодняшняя ракетная атака оккупантов - что известно

Утром 11 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога. из-за пусков аэробалистических ракет "Кинжал".

В Воздушных силах призвали жителей Киева и области, а также Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей срочно пройти в укрытие.

В Киеве, Хмельницкой, а также Винницкой области были слышны звуки взрывов. Позже стало известно, что в Киеве несколько обломков упали на территории детской больницы в Оболонском районе.

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