Женщина пожаловалась, что в результате столкнулась с обвинениями в свой адрес.

В Соломенском районе Киева ребенок на электросамокате сбил женщину, но, как рассказала на своей странице в Facebook 12 ноября потерпевшая Юлия Бегун, она столкнулась с обвинениями в свой же адрес.

Пострадавшая пишет, что на нее сзади наехал электросамокат так, что ее "снесло на землю", она получила трещину ребра, а вся нога, спина и рука, по ее словам, были "в синяках, крови и ушибах".

"Надеюсь, что нет сотрясения мозга, но все на это указывает. Лежала и не могла встать минут 5, нога и рука истекала кровью", - отметила Бегун.

Женщина отметила, что управлял электросамокатом "малолетний ребенок, без присмотра родителей". По словам Бегун, ребенок "сразу хотел убегать", но "люди его (парня, - ред.) остановили и не дали уйти".

"Приехавшие на понтах родители пытались все быстро порешать и замять с полицией, закончилось все заявлениями и обвинениями в сторону меня и моего мужа, что мы кричали на ребенка, спрашивая, где его родители", - написала она.

Пострадавшая жалуется на обвинения и угрозы

За время, пока ее скорая забрала и увезла в больницу, говорит женщина, "откуда-то взялась свидетельница, явно уже получив вознаграждение и обвиняя меня в моем поведении".

"Далее шли угрозы со стороны мамы, что она "все порешает" и "мы за все ответим". Далее у меня начались панические атаки и потеря сознания. Далее "решать" приехал папа с другом (работник полиции) на незарегистрированных номерах, говоря, что он военный! Отводили патрульных полиции в сторону, нанимаясь договориться!" - заверила Бегун.

По ее словам, первые три часа у нее "даже не принимали заявление, говоря, что нет основания". В конце концов, говорит, "заявление приняли через 5 часов после ДТП".

Кроме того, пострадавшая выразила надежду, что камера на столбе "все зафиксировала, и это никуда не пропадет". Также она сообщила, что ее ждет судебно-медицинская экспертиза, а еще озвучила намерение обращаться в суд.

"Хуже всего, что я действительно сильно пострадала, просто идя по тротуару, а меня обвиняют, что накричала в состоянии шока! Честно, я подумала что меня бьют и грабят, потому что удар был очень сильный", - написала она.

Что рассказывает женщина сегодня

В комментарии УНИАН в четверг, 13 ноября, Бегун рассказала, что именно направляется на судебно-медицинскую экспертизу. Она утверждает, что все еще подозревает сотрясение мозга, ведь ее тошнит и кружится голова. Также пострадавшая сообщила о 15-сантиметровом синяке на ноге.

Во вчерашней справке из больницы, по ее словам, указано, что предварительно она имеет травмы, полученные в результате ДТП, а именно ушиб мягких тканей бедра, ушиб грудной клетки и ушиб грудного отдела позвоночника.

Женщина вспомнила события вчерашнего дня, в частности то, что мама мальчика "прибежала только через минут 20", а отец ребенка якобы собирался поехать с ней в больницу, впрочем, не поехал.

"Когда мы уже приехали из больницы, началось самое интересное. Меня начали обвинять, что я обозвала ребенка, что мой муж обозвал. Что мы не имели права так обращаться с ребенком", - сказала Бегун.

Что касается женщины-свидетеля, то, как утверждает пострадавшая, "ее и близко не было", мол, она "взялась непонятно где".

"Если бы я не поехала в больницу, они бы там порешали все на месте и максимально дальше точно ничего бы не было. То есть только из-за того, что у меня была госпитализация и были такие повреждения, которые показаны к госпитализации в больницу, дообследованию, они открыли это дело", - считает Бегун.

Также, говорит, ей стало известно, что пока она была в больнице, отец ребенка звонил руководству ее мужа, который является священником:

"Пытался, чтобы сверху повлияли на моего мужа. И с жалобами какими-то, что он кого-то обозвал. Я лежу на асфальте, истекаю кровью, кричу. Что нормальный мужчина должен делать? Он будет защищать свою жену".

По словам пострадавшей, ее ждут судебно-медицинская экспертиза и дача объяснений у следователя. К тому же она планирует проконсультироваться у адвоката и обращаться в суд.

"Сейчас моя миссия - что это нужно решать на каком-то законодательном уровне - именно с этими электросамокатами. Я буду делать это ради своих детей, потому что я не представляю, что было бы, если бы мои дети были со мной", - подчеркнула женщина.

Что говорят в полиции

Пресс-офицер Соломенского управления полиции Киева Мария Бакарджиева в комментарии УНИАН рассказала, что "на одной из улиц в Соломенском районе 10-летний мальчик управлял электросамокатом, соответственно, совершил наезд на 31-летнюю женщину-пешехода".

"Потерпевшая с полученными повреждениями обращалась за медицинской помощью. На месте происшествия тогда работала следственно-оперативная группа Соломенского управления", - сказала она.

Бакарджиева добавила, что были задокументированы все обстоятельства инцидента и назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее словам, "в соответствии с этим будет решен вопрос о правовой квалификации".

На вопрос, почему у женщины пять часов не принимали заявление, пресс-офицер ответила, что "когда только произошло событие, потерпевшая обращалась в медицинское учреждение":

"И только после этого она вернулась на место происшествия, где, соответственно, уже работала следственно-оперативная группа".

По поводу того, что полицейских отводили в сторону, как рассказала пострадавшая, в полиции отметили, что подтверждения этой информации нет. Кроме того, относительно сотрудника полиции, который якобы приехал с отцом мальчика, Бакарджиева сказала, что "там вообще не было никаких сотрудников полиции".

"Согласно рапорту следственно-оперативной группы были только родители ребенка, у которых отобраны все необходимые объяснения и соответствующие заявления", - добавила она.

Что нужно для управления электротранспортом

Ранее на странице Патрульной полиции Украины в Facebook отмечалось, что управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила являются обязательными для всех участников движения.

Тем, кто управляет электротранспортом, в полиции посоветовали изучить и соблюдать ПДД, а если они выехали на дорогу - обращать внимание на знаки и светофоры, руководствоваться правилами для велосипедистов.

Также правоохранители призвали тех, кто управляет самокатами, одевать экипировку и обращать внимание на дорожное покрытие, ведь от его качества зависит траектория движения:

"Держите дистанцию. Мокрая дорога и материал покрытия влияют на длину тормозного пути".

Кроме того, водителей призвали быть заметными - одевать яркую одежду и размещать на ней светоотражающие элементы.

В Украине хотят урегулировать использование электросамокатов

Как сообщалось ранее, народные депутаты Украины подготовили законопроект, который должен урегулировать использование персонального электротранспорта в нашей стране. Этот документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и внедряет отдельный дорожный знак.

Предполагается, в частности, что ездить по тротуарам на электросамокатах, моноколесах и сигвеях смогут дети до 7 лет, но только под присмотром взрослых. С 7 до 14 лет - разрешено движение на тротуарах, велодорожках, в дворовых территориях, парках и скверах. А с 14 лет разрешается ездить только по велодорожкам, при их отсутствии - по краю проезжей части.

После пандемии коронавируса многие крупные европейские города начали вводить правила для электросамокатов, а некоторые вообще запретили их прокат. В частности, в Праге с 2026 года планируют запретить прокат электросамокатов. Это решение было инициировано на фоне критики со стороны заместителя мэра города Зденека Гржиба, который назвал этот популярный туристический транспорт "хаосом на тротуарах".

