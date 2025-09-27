В 2024 году количество правонарушений с участием электросамокатов выросло на 42%.

В Ивано-Франковске вводят запрет на поездки на электросамокатах в центре города. Он начнет действовать уже с середины октября, пишет Forbes.

Отмечается, что Ивано-Франковск стал первым украинским областным центром, который ввел подобный запрет. Он также будет распространяться на электровелосипеды, сигвеи и другие виды персонального электротранспорта.

"Устанавливаем знаки, готовим патрули реагирования", - рассказал журналистам директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского городского совета Михаил Смушак.

В издании напомнили, что в сентябре в Ивано-Франковске после наезда электротранспорта 6-летний ребенок попал в больницу. По словам Смушака, именно этот инцидент подтолкнул горсовет к принятию решения о запрете.

По данным Опендатабот, в 2024 году количество правонарушений с участием электросамокатов выросло на 42%. Всего за год зафиксировано 71 судебное дело, в котором фигурируют электросамокаты.

В Измаиле запретили электросамокаты в аренду

Напомним, что в 2023 году в Измаиле на юге Одесской области местные власти запретили прокат электросамокатов всего спустя несколько дней после того, как в городе заработал сервис проката электротранспорта. Этот транспорт нельзя размещать и хранить на городских территориях общего пользования.

Тогда коммунальщикам поручили проводить проверки в Измаиле и в случае выявления электрических самокатов, которые предоставляются в использование на условиях проката или на других условиях, изымать их. Владельцы смогут их вернуть только при наличии документов, подтверждающих право собственности, и после оплаты расходов по их транспортировке и хранению.

