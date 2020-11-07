Одна из пострадавших - 50-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. У нее тяжелая травма головы, за ее жизнь борются врачи.

В центре Харькова автомобиль Volkswagen влетел в островок безопасности, на котором стояло четыре человека, в том числе 9-летний мальчик.

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За рулем автомобиля находился иностранец, которого недавно выпустили из СИЗО под залог в 100 тыс. грн (обвиняется в хулиганстве). Его с места ДТП забрала скорая.

На месте происшествия разбросаны детали от машины. Две полосы перекрывали для движения транспорта из-за чего образовались пробки.

Сейчас движение транспорта восстановили говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что несколько часов назад авто на большой скорости налетело на "островок безопасности", разделяющий четыре полосы движения на оживленном проспекте. Там своего "зеленого" света как раз ждали четверо пешеходов — трое взрослых и ребенок.

Сам момент аварии сняла камера видеонаблюдения и видеорегистраторы. Из записей видно, что все пешеходы попали под удар. Volkswagen зацепил бордюр и снес людей.

"Водитель, по предварительной информации, допустил наезд на островок безопасности, где совершил наезд на четырех пешеходов, которые в это время находились в этом месте", — сообщил заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта Главного управления полициив Харьковской области Дмитрий Коротий.

Известно, что среди четырех травмированных одной женщине помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Еще двух взрослых и 9-летнего мальчика забрала скорая. Их доставили в больницу. У всех переломы и ушибы. 50-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, у нее тяжелая травма головы, за ее жизнь борются врачи.

Водителя задержали. Ему 22 года и он иностранец. По словам свидетелей, он вел себя неадекватно и находился под действием то ли наркотиков, то ли алкоголя. Но в полиции эту информацию пока не подтверждают. Говорят, что назначили ряд экспертиз.

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Автор: УНИАН