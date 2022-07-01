Он убеждал жителей оккупированных территорий в том, что РФ освобождает их от "порабощения".

Жителя Донецка, который восхвалял действия Российской Федерации и поддерживал войну, обвиняют в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, мужчина, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, создал и распространял в "YouTube" и в Telegram материалы антиукраинского и пропагандистского характера в поддержку действий РФ.

Он убеждал жителей оккупированных территорий в том, что РФ не является их врагом, а наоборот освобождает их от "порабощения". Формировал у них негативное отношение к ВСУ и патриотически настроенным украинцам, оправдывая и восхваляя при этом действия государства-агрессора.

Он описывал принудительную эвакуацию жителей Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов на территорию РФ и самопровозглашенной "ДНР" в исключительно положительном свете, убеждая аудиторию в том, что жители этих территорий радуются такой помощи.

"Таким образом подозреваемый оказывал государству-агрессору и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - отмечают в сообщении.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры ему сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали экс-депутата, который работал над созданием фейковой "Николаевской народной республики".

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