По сообщениям СМИ, речь идет о сыне бывшего нардепа от БЮТ (2007-2012 гг.) Дмитрия Ветвицкого.

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили сына бывшего народного депутата, который активно поддерживал оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, агитатор распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию РФ против нашего государства", - сказано в сообщении.

Мужчина также публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним.

"Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался сбежать за границу, где планировал скрываться. Впрочем, сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали вражеского пропагандиста", - сообщили в пресс-центре.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о сыне бывшего нардепа от БЮТ (2007-2012 гг.) Дмитрия Ветвицкого.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт по статье 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве в суд направлено обвинительный акт по чиновнику одной из столичных больниц, которого СБУ разоблачила на сотрудничестве с оккупантами. Он агитировал персонал медучреждения поддержать захватчиков, призвал "сдавать" врагу выявленные позиции украинских защитников.

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