Злоумышленник подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания фейковой республики, отметили в СБУ.

В госизмене подозревается заведующий кафедрой одного из вузов Николаева, который, по данным Службы безопасности Украины, в прошлом был депутатом городского совета города.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, подозреваемый по заданию куратора разрабатывал концепцию "новой свободной Николаевской области", составлял перечень необходимых управленческих должностей и проводил работу по поиску "надежных" кандидатов.

Пророссийски настроенный гражданин вступил в сговор с представителем спецслужб РФ в апреле 2022 г. с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против нашего государства.

Одной из его задач было подготовить за своей личной подписью как коренного жителя г. Николаева обращение к властям России о якобы готовности части николаевцев к отсоединению области от Украины и присоединению к РФ.

Кроме того, подозреваемый предоставлял информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины и государственных учреждений на территории Николаева. За проделанную работу он должен был получить денежное вознаграждение.

Сейчас заведующему кафедрой, который является доктором наук государственного управления, кандидатом политических наук сообщено подозрение в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Во время обыска по месту его проживания изъята компьютерная техника, переписка с представителем государства-агрессора, советская и российская символика, личные заметки по созданию и деятельности так называемой "Николаевской Народной Республики".

Подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, речь идет о бывшем депутате городского совета Николаева.

"Мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания фейковой республики в пределах области. Согласно изъятым у него во время обыска документам, Николаевская область должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "ННР", - рассказал Дехтяренко.

Впоследствии, по планам агента РФ, "ННР" должна была перейти на русский язык, получить собственные "герб, флаг и гимн".

Псевдореспублика должна была существовать исключительно в период "специальной военной операции" РФ, а впоследствии псевдообразование ходатайствовало бы о включении в состав России.

"Враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в случае захвата области", - уточнил представитель СБУ.

Ранее стало известно, что в Днепре спецслужбы задержали агента РФ, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и подразделений украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: