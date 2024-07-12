Речь шла о получении лицензии на продажу горючего.

Задержан исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве во время получения взятки.

Как сообщает Служба безопасности Украины, чиновник причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей. Задокументировано получение им взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу топлива.

В СБУ отмечают, что для "переговоров" с главой компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого. При этом отмечают, что задокументировано получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержан он вместе с посредником во время передачи второго "транша".

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Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коррупция в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева, которого поймали 15 мая 2023 года на получении второго транша взятки на сумму $450 тыс., остановили вблизи села Солотвино на Закарпатье недалеко от границы с Румынией.

Журналист Виталий Глагола рассказывал, что пограничники задержали Князева в 1 км от Румынии и экс-главу Верховного суда доставили в отдел пограничной службы "Солотвино", где проверяли версию о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Он ехал в авто Voskswagen в качестве пассажира.

15 мая 2023 года Князева задержали во время получения второго транша взятки на сумму $450 тыс. А в январе стало известно, что за бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева внесли за лог и он вышел из следственного изолятора. Сумма залога составила 18,168 млн грн.

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