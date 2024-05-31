Чиновник взял почти 600 тысяч взятки от бизнесмена, пообещав ему помочь получить в собственность землю и имущество санатория.

Заместителя председателя Ривненского облсовета поймали на взятке в более чем полмиллиона гривен, за которую он должен был помочь местному предпринимателю получить в собственность 5,4 га земли и имущество детского санатория.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием и получении взятки.

По данным следствия, в 2021 году бизнесмен из Ривненской области приобрел на электронном аукционе неработающий детский санаторий, находившийся в коммунальной собственности.

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Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал свою помощь. Речь шла о списании имущества и обеспечения принятия депутатами Ривненского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га.

За такие "услуги" чиновник получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти шестьсот тысяч гривен.

НАБУ обнародовало фото с заместителем председателя облсовета, но фамилию не называет.

Как сообщил заместитель руководителя САП Андрей Синюк, чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Выявление других взяточников в Ривненской области

В ноябре прошлого года правоохранители выявили у депутата Ривненского областного совета, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГП "Леса Украины", незадекларированное состояние на миллионы долларов.

Он до февраля 2023 года занимал должность начальника Ривненского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГП "Леса Украины". Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, он успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.

Во время следственных действий у депутата обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов в разной валюте, три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek Philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ривне, на которых строил коттеджи. Они зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

Депутату было сообщено о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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