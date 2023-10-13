НАПК обнаружило, что Всеволод Князев арендовал квартиру площадью более 130 квадратных метров на Печерских Липках за смешные деньги.

Экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева уличили в новом правонарушении: он арендовал квартиру на Печерских Липках (Киев) за "смешные" деньги - ежемесячная оплата за нее была на уровне 1 тысячи гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков) в отношении Князева.

Как поясняют в агентстве, согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума (ПМ) для трудоспособных лиц (на момент совершения правонарушения ограничение составляло один ПМ, что составляло 2 684 грн).

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Подарком, в том числе, является имущество, передаваемое в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной. Нарушая указанный запрет, Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн.

НАПК отправило Князеву протокол по почте и проинформировало о его составлении Высший совет правосудия.

В целом, по данным НАПК, в течение 2020-2023 годов составлен 21 протокол (в отношении 18 судей) по фактам выявленного конфликта интересов, в том числе связанного с получением подарков.

"Это свидетельствует о том, что Совет судей, который присвоил полномочия Верховной Рады Украины по предоставлению разъяснений по предотвращению такого конфликта интересов, не обеспечил коллег надлежащей методической помощью", - отмечают при этом в НАПК.

Что известно сейчас о Князевиче

3 октября 2023 г. НАБУ и САП завершили расследование по подозрению председателя Верховного суда в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины. По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее - ГОК) у четырех компаний (далее - бывшие акционеры). 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 г. он передал адвокату 2,7 млн долл. США (1,8 млн долл. США - судьям Верховного Суда, остальное - как "оплата" посреднических услуг). Наконец, Верховный Суд в апреле 2023 г. принял решение в пользу Князевича.

В то же время, во время следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение денег двумя траншами 1,8 млн долларов США. 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тыс. долларов США глава ВС и адвокат были разоблачены "на горячем". 16 мая 2023 года обоим было сообщено о подозрении.

Впоследствии стало известно, что ВАКС взял Князева под стражу с альтернативой залога в более 107 миллионов гривен.

26 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева. Однако, коллегия судей постановила в очередной раз уменьшить размер залога, который он может внести для освобождения из-под ареста - речь шла о 45 млн грн.

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