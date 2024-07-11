О происшествии проинформировали полицию и ТЦК.

Бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева остановили вблизи села Солотвино на Закарпатье недалеко от границы с Румынией.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в правоохранительных органах. "Князева обнаружили на контрольном посту в машине, где он ехал пассажиром. У него отобрали объяснения относительно цели пребывания в пограничье. Князев отметил, что прибыл с целью отдыха. В пограничном подразделении он сейчас не находится. Он направлен за пределы пограничной полосы. О происшествии проинформированы полиция и ТЦК".

Как добавил журналист Виталий Глагола, пограничники задержали Князева в 1 км от Румынии. Он сообщил, что экс-главу Верховного суда доставили в отдел пограничной службы "Солотвино", где проверяли версию о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

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"Экс-председатель Верховного суда ехал в автомобиле Voskswagen с номером АО1794YA в качестве пассажира", - сообщил журналист.

Также Глагола сообщил, что "поверхностно ничего не нашли" у Князева. "Загранпаспорта визуально не видели. Углубленно не осматривали, боялись конфликта. Вел себя нормально. Передали полиции, говорил, что ехал на отдых в Солотвино. Ему порекомендовали покинуть пределы Закарпатской области", - сообщил источник журналиста в ГПСУ.

Дело Князева

21 января стало известно, что за бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева внесли залог и он вышел из следственного изолятора. Сумма залога составила 18,168 млн грн.

15 мая 2023 года Князева задержали при получении второго транша взятки на сумму $450 тыс.

В октябре 2023 года Князева уличили в новом правонарушении: он арендовал квартиру площадью 133 кв. м на Печерских Липках в Киеве за "смешные" деньги - ежемесячная оплата за нее была 1 тыс. грн.

В конце декабря того года Печерский районный суд Киева по этому делу признал Князева виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков и обязал уплатить штраф в 2 550 грн.

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