Отмечается, что маловероятно, что деньги мог внести кто-то из его семьи самостоятельно, ведь все его активы арестованы.

За бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева внесли залог, поэтому теперь он сможет выйти из следственного изолятора.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале, 30 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил залог Князеву с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

"А уже сегодня деньги за него внесли и он сможет выйти из СИЗО. При этом маловероятно, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, поскольку все его активы арестованы. Более того, защита в декабре говорила, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн", - отметили в ГПК.

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В центре также отметили, что две недели назад Князев развелся со своей женой, с которой они пробыли в браке почти 20 лет.

"Жена пояснила, что фактические брачные отношения с мужем прекращены с мая 2023 года вследствие несовместимости характеров, различных взглядов на жизненные проблемы и пути их решения", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на рассмотрении в одном из судов Николаева также есть иск о разделе общего имущества супругов.

"Князев сидел под стражей с мая 2023 года и за это время его залог уменьшился в несколько раз", - подчеркнули в ЦПК.

Так, в мае 2023 года ему назначили стражу с залогом в 107 млн грн; уже через две недели апелляция уменьшила залог до 75 млн грн; в августе Следственный судья уменьшил Князеву залог до 55 млн грн; через месяц апелляция сбросила залог до 45 млн грн; в октябре следственный судья уменьшил залог до 35 млн; в декабре залог уменьшали дважды: сначала до 27 млн грн, затем до 20 млн грн, а 30 января Князеву уменьшили залог до 18,168 млн грн.

"По очень интересному стечению обстоятельств новость о внесении залога совпала с появлением информации о том, что ВСП хочет остановить рассмотрение дисциплинарных дел в отношении Князева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если дисциплинарное дело в отношении Князева будет остановлено, то "это станет опасным прецедентом, который поможет другим судьям, которых подозревают или обвиняют в преступлениях, годами остаться судьями и получать все это время солидное вознаграждение".

В ЦПК также напомнили, что в конце декабря ВАКС ограничил стороне защиты Князева срок ознакомления с материалами дела до 1 марта. После этой даты дело должны направить в суд.

"Развод, уменьшение залога, процесс по разделу имущества, выход из-под стражи и попытка остановить дисциплинарное производство. Как - то слишком много одновременных событий и совпадений в жизни Князева", - отмечается в сообщении.

Дело Князева - главные новости

3 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению председателя Верховного суда в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потери акций, в начале марта бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного суда. В течение марта-апреля он передал адвокату 2,7 млн долларов (1,8 млн - судьям ВС, остальное - как "оплата" посреднических услуг).

Во время следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение денег двумя траншами. 15 мая во время получения второго транша в 450 тыс. долларов глава ВС и адвокат были разоблачены "на горячем". 16 мая обоим было сообщено о подозрении.

Впоследствии стало известно, что ВАКС взял Князева под стражу с альтернативой залога в более 107 млн грн.

26 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила Князева под стражей. Впрочем, коллегия судей приняла в очередной раз уменьшить размер залога, которую он может внести для освобождения из-под ареста, - речь шла о 45 млн грн.

В октябре Князева уличили в новом правонарушении: он арендовал квартиру площадью 133 кв. м на Печерских Липках в Киеве за "смешные" деньги - ежемесячная оплата за нее была на уровне 1 тыс. грн.

В конце декабря Печерский районный суд Киева по этому делу признал Князева виновным в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков и обязал уплатить штраф в 2 550 грн.

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