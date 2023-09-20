Речь идет о залоге в размере 53,6 тыс. грн.

ВАКС избрал меру пресечения действующей депутату Верховной Рады Украины Людмиле Марченко, которая подозревается в злоупотреблении влиянием,- суд применил залог в размере 53,6 тыс. грн.

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура, ссылаясь на сегодняшнее решение суда. Отмечается, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для этого преступления.

Дело касается народного депутата, который совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещал гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Видео дня

Отмечается, что на сегодня установлено два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

Также на нардепу возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;

уведомлять детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Задержание Людмилы Марченко - детали

5 июля экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что народный депутат от партии "Слуга народа" Людмила Марченко задержали во время получения взятки в размере 3 тысяч долларов дома в Тернополе. Тогда из задержали ее помощницу. Сообщалось, что задержанная депутат беременна и должна рожать через две недели.

11 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей народной депутатке Украины.

Относительно деталей дела было обнародовано видео о том, как нардеп и ее помощница "помогали" мужчинам призывного возраста попасть в систему "Шлях" и в какую сумму женщины оценили свои услуги. Видео также содержало сюжет о том, как задержали Марченко. Согласно видеоматериалам, нардеп, чтобы скрыть только что полученную взятку, выбросила его за забор своего дома.

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