Также задержана помощник депутата.

НАБУ задержало народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко и ее помощницу.

Как сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук, Марченко задержали при получении взятки в размере 3 тысяч долларов дома в Тернополе.

По его информации, помощница депутата за деньги выдавала документы, необходимые для получения разрешения на выезд военнообязанных за границу через систему "Шлях".

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Сообщается, что задержанная депутат беременна и должна рожать через две недели. В ее офисе проводят обыски.

В Украине усиливают контроль за пересечением границы

Накануне Государственная пограничная служба Украины заявила, что ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

Сообщалось, что пограничники фиксируют нарушения, совершенные через систему "Шлях":

В ГПСУ сообщили, что за прошедший месяц более 1300 водителям было отказано в выезде, 20 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

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