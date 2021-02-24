Снятый орден мужчина хотел передать в специальный музей.

Харьковчанин решил декоммунизировать одну из стен городского совета и снял барельеф Ленина. Однако в полиции это расценили как нарушение и заставили вернуть орден советского вождя на место.

Об этом сообщает местное издание Комментарии. Харьков.

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Сам мужчина свой поступок нарушением не считает, а называет демонтажем.

"Уже подошли сотрудники полиции, которые считают это нарушением в 2021 году", – возмутился горожанин.

Правоохранители заставили активиста написать разъяснительную записку, а сотрудников мэрии – вернуть сбитый барельеф на место.

Издание отмечает, что о решении декоммунизировать стену мэрии мужчина заявлял еще несколько дней назад. Снятый орден он хотел передать в специальный музей. Также харьковчанин призвал местных депутатов поддержать инициативу.

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Автор: УНИАН