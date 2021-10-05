Правоохранителя спас бронежилет.

В Одессе, возле управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального главка Нацполиции, неадекватный парень бросал камни в машины полицейских и при задержании ударил ножом спецназовца.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на проспекте Шевченко.

"22-летний злоумышленник забрался на забор одного из подразделений полиции на проспекте Шевченко, с криками и угрозами начал бросать камни по автомобилям правоохранителей, стоявших во дворе. Когда полицейские попытались прекратить противоправные действия мужчины, он порезал одному из них руку ножом и скрылся, забаррикадировавшись в квартире, которую арендовал неподалеку", - рассказали в полиции.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и бойцы батальона полиции особого назначения. С согласия хозяйки квартиры правоохранители попытались зайти внутрь помещения, тогда подозреваемый бросился к одному из спецназовцев и ударил ножом в грудь. Благодаря защитному снаряжению полицейский не пострадал.

Читайте такжеВ Тернополе родные нашли 15-летнюю школьницу в петлеКак отмечается, после этого правоохранители применили травматическое оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение в область грудной клетки. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.1 ст.296 (хулиганство) этого же кодекса.

Нападение на полицейских в Одессе

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе задержан парень, который забрался на забор, и забросал камнями машины возле управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков местной полиции. Повреждения получили служебные и личные машины сотрудников правоохранительных органов. Затем злоумышленник убежал и забаррикадировался в квартире. При этом, он кричал: "Я – вор! Жизнь – ворам!", матерился, обзывал полицейских и прочее.

Ранее он развешивал листовки на улицах города, в которых он оскорблял полицейских, обвинял их в чтении мыслей в чужих головах с помощью мобильной связи, слежке за ворами и другом.

Также было обнародовано видео, на котором запечатлен раздетый по пояс окровавленный парень, которого вели под руки силовики. Его передали медикам скорой помощи, которые увезли его в сопровождении правоохранителей. На записи слышен звук, похожий на звук выстрела.

Автор: Лариса Козовая