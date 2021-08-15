По словам очевидцев, семья приехала из Киева на отдых.

В Одессе погиб трехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в субботу, 14 августа, в Приморском районе.

По словам правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры многоэтажки на улице Генуэзской. Для установления обстоятельств трагедии на месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, семья мальчика приехала из Киева на отдых. На Генуэзской они снимали квартиру. В момент трагедии взрослых дома не было, только трое детей.

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Автор: Лариса Козовая