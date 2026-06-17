Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: правоохранители изъяли 'черный ящик'

Устанавливаются обстоятельства полета и техническое состояние самолета.

Правоохранители изъяли бортовой самописец на месте катастрофы военного самолета Су-24М в Хмельницкой области, в результате которой погибли двое военнослужащих. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как отметили в ведомстве, авиакатастрофа произошла 16 июня около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов области. Полет выполнялся в соответствии с боевым распоряжением.

"В результате падения самолета погибли двое военнослужащих. Один из погибших военных был мобилизован 24 февраля 2022 года в числе первых добровольцев, другой выбрал профессию военного еще в 2019 году", – рассказали в ГБР о погибших военных.

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В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства полета, техническое состояние самолета и причины катастрофы.

В частности, с места падения Су-24М изъят "черный ящик" для дальнейшего проведения экспертизы. Также следователи изымают бортовой журнал самолета, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме и другую служебную, в частности, разрешительную документацию для проведения полетов.

По данным ГБР, досудебное расследование по факту падения самолета начато по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия).

Что известно об авиакатастрофе Су-24М в Хмельницкой области

Вчера, 16 июня, около 19:00 в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил ВСУ. Пилот и штурман, выполнявшие задание, погибли. Это майор Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

О жертвах среди гражданского населения не сообщалось.

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