Воздушный бой происходил в чрезвычайно сложных обстоятельствах, говорят военные.

В ночь на 29 июня в Украине разбился истребитель F-16, его пилот Максим Устименко погиб. Это произошло из-за чрезвычайно сложной боевой ситуации. Как пишет "Суспільне", об этом во время церемонии прощания с погибшим летчиком рассказал заместитель командующего воздушного командования "Запад", бригадный генерал Олег Захарчук.

Он напомнил, что той ночью Силы обороны отражали масштабную воздушную атаку агрессора, поэтому пришлось задействовать все имеющиеся средства: зенитно-ракетные войска, мобильные группы ПВО, вертолеты и истребители F-16.

"Почему, как правило, погибают лучшие? Потому что именно они выполняют самые сложные задачи. На тот момент - левобережная часть Украины была буквально покрыта "шахедами". Их было очень много", - рассказал Захарчук.

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Он отметил, что Устименко успел сбить семь российских "Шахедов", прежде чем произошла катастрофа. По мнению генерала, если бы у пилота F-16 в той ситуации был хотя бы один шанс выжить, он бы обязательно им бы воспользовался, потому что речь идет о действительно грамотном и талантливом летчике.

"Но, к сожалению, возникла такая ситуация, что шанса не было. Отвернуть самолет, который уже имел повреждения, от населенного пункта и продолжать управлять этим самолетом - это очень трудное дело. Но пилот это выполнил. Он действительно герой", - подчеркнул Захарчук.

В Украине разбился F-16: что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе во время отражения масштабной воздушной атаки врага разбился один из украинских F-16. В Воздушных силах заявили, что пилот сбил 7 воздушных целей, во время отработки последней самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел. Президент присвоил летчику звание Героя Украины.

Военный эксперт Павел Нарожный высказал предположение, что скорее всего обломки сбитого "шахеда" повредили самолет.

Другие обозреватели раскритиковали сам факт того, что дефицитные истребители используются для борьбы с дешевыми беспилотниками. Так, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан сравнил это с забиванием гвоздей с помощью микроскопа.

В похожем ключе высказался и военный эксперт Юрий Микуляк.

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