Мать и двое ее детей погибли на месте, 15-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения.

В среду 10 мая на трассе Киев – Чоп во Львовской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека – мать и две ее дочери.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, авария произошла около 19.40 в районе села Розвадов Стрыйского района. На дороге столкнулись Volkswagen Touran, которым управляла 42-летняя жительница Стрыйского района, и грузовик Renault под управлением 45-летнего жителя Запорожья.

"От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и двое ее дочерей в возрасте ориентировочно четыре и шесть лет скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили 15-летний пассажир легковушки и водитель грузовика", – рассказали в полиции.

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Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Авария на трассе Киев – Чоп: что известно

Вечером 10 мая патрульная полиция Львовщины сообщила о масштабном ДТП на трассе Киев – Чоп. Авария произошла во Львовской области между населенными пунктами Надетичи и Розвадов.

Из-за ДТП полицейские перекрыли трассу. Сообщалось, что движение полностью закроют ориентировочно на два часа. Был организован объезд через город Жидачев.

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