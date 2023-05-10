В среду 10 мая на трассе Киев – Чоп во Львовской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека – мать и две ее дочери.
Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, авария произошла около 19.40 в районе села Розвадов Стрыйского района. На дороге столкнулись Volkswagen Touran, которым управляла 42-летняя жительница Стрыйского района, и грузовик Renault под управлением 45-летнего жителя Запорожья.
"От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и двое ее дочерей в возрасте ориентировочно четыре и шесть лет скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили 15-летний пассажир легковушки и водитель грузовика", – рассказали в полиции.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Авария на трассе Киев – Чоп: что известно
Вечером 10 мая патрульная полиция Львовщины сообщила о масштабном ДТП на трассе Киев – Чоп. Авария произошла во Львовской области между населенными пунктами Надетичи и Розвадов.
Из-за ДТП полицейские перекрыли трассу. Сообщалось, что движение полностью закроют ориентировочно на два часа. Был организован объезд через город Жидачев.
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