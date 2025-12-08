В САП сообщили, что участников преступной схемы подозревают в "продаже" санкций от СНБО за взятку в размере 250 тысяч долларов.

В воскресенье, 7 декабря, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сообщнику народного депутата Анны Скороход, сообщила в Telegram-канале Специализированная антиокрупционная прокуратура (САП).

В САП напомнили, что участников преступной схемы подозревают в "продаже" санкций от СНБО за взятку в размере 250 тысяч долларов.

Указывается, что в воскресенье, 7 декабря, судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП и применил меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 4 млн 542 тысячи гривен.

В САП проинформировали, если залог внесут, тогда к подозреваемому будут применены следующие обязанности:

Прибывать к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;

Не покидать пределы города Тернополь без разрешения детектива, прокурора или суда;

Сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;

Воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

Сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

Носить электронное средство контроля.

Дело Скороход: все подробности

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу, 5 декабря, некоторые СМИ утром написали, что в доме народного депутата от группы За будущее Анны Скороход проводят обыски. Ее подозревают в получении крупной взятки.

Впоследствии она лично подтвердила проведение следственных действий, но отметила, что считает это прямым давлением на оппозицию. Примечательно, что в 2019 году Скороход была избрана в Верховную Раду от 93-го избирательного округа, что на Киевщине. Сначала в парламенте она была во фракции "Слуга народа", но в этом же году ее исключили из партии. Затем она вошла в группу "За будущее". Скороход неоднократно критиковала действующую власть.

