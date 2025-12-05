Задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, в деле фигурирует народный депутат Украины. Она возглавляла разоблаченную преступную группу.

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали - позже", - добавили в НАБУ.

В то же время "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах пишет, что речь идет о народном депутате от партии "За будущее" Анне Скороход.

Как утверждают источники, у Скороход проводят обыски, ее подозревают в получении крупной взятки. Задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Обновлено в 9:45. Сама Скороход также подтвердила обыски. В Facebook она заявила, что в ее доме проводятся следственные действия, но назвала это "прямым давлением" на оппозицию.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", - отметила она.

Кто такая Анна Скороход

Напомним, что Анна Скороход - украинский народный депутат, избранная в 2019-м от 93-го избирательного округа (Киевская область). После прихода в парламент вошла во фракцию Слуга народа и работала в комитете по энергетике и ЖКХ.

Впрочем, уже в ноябре 2019-го Скороход исключили из фракции после того, как она заявила политическое преследование из-за голосования против законопроектов, которые поддерживала фракция.

Сейчас она принадлежит к группе За будущее в Верховной Раде.

В СМИ также появляются сообщения о ее финансах - квартира, несколько авто, инвестиции в бизнес. При этом источники отмечают, что ее бывший муж (россиянин по происхождению) сейчас активно зарабатывает на контрактах на палаточные укрытия и имеют отношение к строительным компаниям.

В последнее время Скороход выходит на публику с критикой действий власти, армии и системы - ее позиции вызывают споры и часто становятся поводом для скандалов.

