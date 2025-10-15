В Нацполиции отметили, что семи фигурантам объявлены подозрения.

В Тернополе Нацполиция задержала военных 3 армейского корпуса, которые, как утверждают местные активисты, похищали людей и отбирали автомобили при проведении мобилизации.

Как сообщают местные паблики, всего к настоящему времени задержаны восемь человек.

После массовой драки с участием военкомов, гражданских и полиции, случившейся на днях, Тернопольский областной Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) заявил, что начал подключать к процесу мобилизации военных. Однако те, по словам тернопольского активиста Романа Довбенко, "начали заниматься беззаконием".

"Начали отбирать автомобили у гражданских, они удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Недавно облили одного мужчину горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины. Очень много очень плохих дел они делали", - утверждает Довбенко.

Нацполиция уже подтвердила факт задержания фигурантов. "Тернопольские полицейские задержали группу военнослужащих, причастных к совершению насильственных и имущественных преступлений", - говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

"Злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что военные издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации", - говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA и использовали его в своих целях. Полицейские нашли транспортное средство на территории Киевской области.

Кроме того, одного из действующих военнослужащих, который находился на на лечении, фигуранты встретили на улице на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тыс. грн за увольнение.

"Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что семи фигурантам объявлены подозрения.

