'Подписка на войско': украинцы смогут выбрать, какой бригаде сделать донат

На платформе 100% всех поступлений от пользователей попадают сразу на благотворительные казначейские счета воинских частей.

В Украине работает платформа регулярной поддержки военных - "Подписка на войско". Это еще один инструмент, который поможет качественно поддержать украинскую армию.

Во время презентации проекта автор идеи Елена Шевцова рассказала, что эта идея родилась именно у командиров, офицеров, сержантов, солдат, с которыми она общалась.

"И хотелось бы, чтобы люди поддерживали украинскую армию не только эмоционально, когда что-то происходит, когда у нас плохие новости с фронта или после обстрелов и идут какие-то собрания, а чтобы люди поддерживали армию всегда, регулярно, независимо от того, какая у нас сегодня лента новостей", - сказала она.

По словам Шевцовой, цель - собрать все подразделения, участвующие в обороне нашего государства, представителей всех сил безопасности и обороны, чтобы они были объединены этой платформой.

Руководитель проекта Галина Клемпоуз отметила, что на платформе 100% всех зачислений от пользователей попадают сразу на благотворительные казначейские счета воинских частей.

"Также у нас на платформе вы можете найти открытую аналитику, то есть любая гривня, 10 или 100 грн, которые вы донатите, вы сразу видите, как средства попадают на счета, и мы видим эту сумму, сколько вы задонатили, сколько бригада получила. Вы можете наблюдать дашборды, которые отображают определенную соревновательность, кто больше в донаты, кто больше в платежи и, конечно, какая бригада получает наибольшее количество поддержки", - пояснила Клемпоуз.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, который присоединился к мероприятию онлайн, отметил, что благодаря платформе есть дополнительные возможности для людей, чтобы помогать не в абстрактный фонд, а персонально воинской части. Он пояснил:

"Командиры воинских частей очень хорошо понимают потребности, производственные возможности, которые есть в государстве, у различных производителей, и в момент времени могут закупить конкретно то средство или ту технику, которая необходима для усиления боеспособности... Платформа дает возможность осознать, куда мы конкретно донатим и прокоммуницировать с воинской частью, для чего это им нужно в какой-то момент времени. Если говорить о том, чтобы выиграть войну, войны всегда выигрывает народ, по-другому не бывает. Мы должны осознавать, что Силы обороны и гражданский сектор - это единое целое, которое может выиграть войну".

