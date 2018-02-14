В Харькове вандалы покрасили памятник УПА в цвета польского флага (фото)

Неизвестные также повредили гранитную доску памятного знака, и теперь она нуждается в реставрации.

Правоохранители устанавливают лиц, которые покрасили памятник воинам УПА в центре Харькова.

Как сообщает пресс-служба ГУ нацполиции в Харьковской области, неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.

Соответствующее сообщение об инциденте поступило в харьковскую полицию днем 13 февраля. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Отмечается, что информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события.

Как сообщается в Facebook-сообществе «Украинский Харьков», памятный знак воинам УПА уже очищен от краски, однако вандалы нанесли новые сколы на гранитную доску, и теперь она нуждается в реставрации.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об институте национальной памяти, который предусматривает запрет идеологии украинских националистов.

Напомним, польские Сейм и Сенат утвердили изменения в закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.