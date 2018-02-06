Дуда решил подписать скандальный закон о "бандеровской идеологии"

После этого президент Польши намерен передать документ в Конституционный суд.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о решении подписать закон об Институте национальной памяти.

Об этом говорится в Twitter канцелярии президента Польши.

"Я решил подписать закон об Институте национальной памяти и передам его в Конституционный суд согласно процедуре", - заявил Дуда.

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Как сообщал УНИАН, 26 января польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши пояснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

Израиль выступил категорически против польского закона об институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Дуду ветировать закон.

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В ответ на заявление Госдепартамента США в МИД Польши заявили, что закон не касается свободы слова. В МИД Польши подчеркнули, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также преуменьшение ответственности настоящих исполнителей преступления».